Κολωνάκι: Συνελήφθη 54χρονος που διέπραττε κλοπές σε καταστήματα

Στη σύλληψη ενός 54χρονου που διέπραττε κλοπές σε καταστήματα στο Κολωνάκι προχώρησε η ΕΛΑΣ το πρωί της περασμένης Κυριακής 12/10.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, ο 54χρονος από τον περασμένο Μάιο, διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ως προς τον τρόπο δράσης του, ο 54χρονος κυρίως νυχτερινές ώρες, προσέγγιζε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες των καταστημάτων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κονσόλα παιχνιδιών μαζί με -16- παιχνίδια,

ηλεκτρικό πατίνι,

-3- tablet,

-2- ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό,

-2- τηλεοράσεις,

-5- οθόνες,

-8- πληκτρολόγια,

πίνακας ζωγραφικής,

ζευγάρι γυαλιά ηλίου,

φωτογραφική μηχανή και

κινητό τηλέφωνο.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -6- περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων καταστημάτων στην περιοχή του Κολωνακίου.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.