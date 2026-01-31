Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ με αριθμό 2697, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026. Δείτε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τα αποτελέσματα.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 23, 31, 35, 39 και 44.

Οι συμμετέχοντες στο ΛΟΤΤΟ διεκδικούν σημαντικά έπαθλα, με την πρώτη κατηγορία να προσφέρει έως και 109στους νικητές που θα προβλέψουν σωστά και τους έξι αριθμούς.

Παράλληλα, κέρδη υπάρχουν και για τη δεύτερη κατηγορία, όπου όσοι πετύχουν 5 σωστές προβλέψεις εξασφαλίζουν 1.000 ευρώ τον μήνα για έναν χρόνο.

Τα δελτία μπορούν να κατατεθούν στα καταστήματα Allwyn σε όλη τη χώρα, καθώς και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας allwyn.gr, έως και μισή ώρα πριν από την κλήρωση.