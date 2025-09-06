Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει στις 16.00 ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα

Στις 19.00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση για τα Τέμπη

DEBATER NEWSROOM

Mε εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει σήμερα (06.09) στις 16.00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19.00 έχει προγραμματιστεί στο Σύνταγμα μία συγκέντρωση από τον σύλλογο πληγέντων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.

