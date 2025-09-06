Κλείνει στις 16.00 ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα

Mε εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει σήμερα (06.09) στις 16.00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19.00 έχει προγραμματιστεί στο Σύνταγμα μία συγκέντρωση από τον σύλλογο πληγέντων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.