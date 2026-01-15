Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό – Προβλήματα σε κέντρο Αθήνας και Αττική Οδό

Αυξημένη είναι και σήμερα Πέμπτη 15/1 η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, από τη συμβολή με τη Λένορμαν έως και την Αττική Οδό, και στα δύο ρεύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Επίσης, κίνηση υπάρχει και στην κυκλοφορία στην Αχαρνών από τους Άγιους Ανάργυρους έως τα Κάτω Πατήσια.

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30′ από τον κόμβο της Δημοκρατίας έως τον κόμβο της Κηφισίας.