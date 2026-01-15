Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό – Προβλήματα σε κέντρο Αθήνας και Αττική Οδό

Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό – Προβλήματα σε κέντρο Αθήνας και Αττική Οδό
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Αυξημένη είναι και σήμερα Πέμπτη 15/1 η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, από τη συμβολή με τη Λένορμαν έως και την Αττική Οδό, και στα δύο ρεύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Επίσης, κίνηση υπάρχει και στην κυκλοφορία στην Αχαρνών από τους Άγιους Ανάργυρους έως τα Κάτω Πατήσια.

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30′ από τον κόμβο της Δημοκρατίας έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ