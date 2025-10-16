Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική – Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αδιανόητη είναι η κίνηση που επικρατεί από νωρίς σήμερα στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία.

Στον Κηφισό επικρατεί χάος λόγω τροχαίου αλλά και λόγω λεωφορείου που ακινητοποιήθηκε στην έξοδο προς Γλυφάδα νωρίτερα και έχει πλέον απομακρυνθεί.

Ειδικότερα, εξαιτίας του ατυχήματος στο οποίο εμπλέκονται δύο μοτοσικλέτες και ένα ΙΧ αυτοκίνητο και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Επίσης, λόγω του ακινητοποιημένου λεωφορείου στην κάθοδο του Κηφισού, τα οχήματα να είναι σχεδόν ακινητοποιημένα από το ύψος της Μεταμόρφωσης, για πολλά χιλιόμετρα.

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου ενώ καθυστερήσεις στην κυκλοφορία καταγράφονται στην Κηφισιάς και στη Μεσογείων.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό και πιο συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Μεταμόρφωσης.



