Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Προβλήματα και στη λεωφόρο Αθηνών

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, το πρωί της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, όπου ακινητοποιημένο φορτηγό λόγω μηχανικής βλάβης, στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς Λαμία, δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στον οδικό άξονα που συνδέει το Ζεφύρι και τη Λυκόβρυση με το Μαρούσι, αλλά και σε δρόμους γύρω από τη Νέα Φιλαδέλφεια και το Χαλάνδρι.

Καθυστερήσεις: Προς Αεροδρόμιο άνω των 45’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 20, 2026

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό.