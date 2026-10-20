Οστεοπόρωση: 1 στις 3 γυναίκες και 1 στους 5 άνδρες άνω των 50 κινδυνεύουν από κάταγμα

Η οστεοπόρωση συχνά εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα και μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο όταν συμβεί ένα κάταγμα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η έγκαιρη αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και η φροντίδα της οστικής υγείας έχουν ιδιαίτερη σημασία σε κάθε ηλικία.

37 εκατομμύρια κατάγματα το χρόνο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης, στις 20 Οκτωβρίου, τα στοιχεία υπενθυμίζουν το μέγεθος του προβλήματος. Η οστεοπόρωση επηρεάζει περίπου 500 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Οστεοπόρωσης, 1 στις 3 γυναίκες και 1 στους 5 άνδρες άνω των 50 ετών θα υποστεί στη διάρκεια της ζωής του κάταγμα που σχετίζεται με την οστεοπόρωση. Παράλληλα, έως και 37 εκατομμύρια κατάγματα ευθραυστότητας καταγράφονται κάθε χρόνο σε άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών.

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Το 53% των Ελλήνων παρουσιάζουν χαμηλή οστική πυκνότητα,οστεοπενία ή οστεοπόρωση και 684.000 Έλληνες πάσχουν επίσημα από οστεοπόρωση. Το 19% των γυναικών και 11% των ανδρών άνω των 60 ετών στην Ελλάδα έχουν διαγνωστεί με τη νόσο.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Για τις γυναίκες, ιδιαίτερη σημασία έχει η περίοδος γύρω από την εμμηνόπαυση, καθώς η μείωση των οιστρογόνων συνδέεται με επιτάχυνση της οστικής απώλειας. Η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης ή κατάγματος ισχίου, ένα προηγούμενο κάταγμα μετά από μικρή πτώση, το χαμηλό σωματικό βάρος και η καθιστική ζωή είναι επίσης παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο.

Η υγεία των οστών, ωστόσο, δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τη μεγαλύτερη ηλικία. Η παιδική και η εφηβική ηλικία είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη της μέγιστης οστικής μάζας, ενώ στην ενήλικη ζωή στόχος είναι η διατήρησή της και ο περιορισμός της οστικής απώλειας.

Πώς θα την προλάβετε

Στην καθημερινότητα, η ισορροπημένη διατροφή με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου και πρωτεΐνης, η επάρκεια βιταμίνης D και η τακτική σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα οι ασκήσεις με φόρτιση του σωματικού βάρους και η μυϊκή ενδυνάμωση, αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη διατήρηση της οστικής υγείας. Παράλληλα, η αποφυγή του καπνίσματος και της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και η γνώση των προσωπικών παραγόντων κινδύνου, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόληψη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης αποτελεί μια ευκαιρία να θυμηθούμε ότι η φροντίδα των οστών ξεκινά πολύ πριν εμφανιστεί ένα πρόβλημα. Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της κινητικότητας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής στο μέλλον.