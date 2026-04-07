Κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” το λιμάνι του Πειραιά

Προβλήματα σημειώνονται και το πρωί της Μεγάλης Τρίτης στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται σημειωτόν σε πολλά σημεία.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό στο ρεύμα ανόδου, από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται κατά διαστήματα και στο ρεύμα καθόδου.

Παράλληλα, προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/T9QxpyuLo2— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 7, 2026

Επιπροσθέτως, καθυστερήσεις της τάξης των 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στην έξοδο προς Λαμία.