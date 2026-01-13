Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Στο "κόκκινο" και η Λεωφόρος Αθηνών
Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Τρίτης στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να φτάνουν στον προορισμό τους με καθυστέρηση.
Συγκεκριμένα, ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο», με προβλήματα να εντοπίζονται από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω στο ρεύμα προς Φάληρο, και από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 13, 2026
Παράλληλα, δυσκολίες σημειώνονται και στην Κηφισίας, από τη διασταύρωση με Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
