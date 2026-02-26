Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” λεωφόρος Αθηνών και Βασιλέως Κωνσταντίνου

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής το πρωί της Πέμπτης, με τους οδηγούς να κινούνται με δυσκολία.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως το Περιστέρι και την κυκλοφορία να διεξάγεται μετ’ εμποδίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικές καθυστερήσει παρατηρούνται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τη ροή των οχημάτων. Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι σταδιακά η επιβάρυνση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου εντοπίζονται τμηματικά προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, με τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου να συγκεντρώνει τα περισσότερα προβλήματα, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιείται με μεγάλες καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στον Πειραιά, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, όπου αρκετοί δρόμοι εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις και αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/t21VvhHxvw— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 26, 2026

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν αναμονή 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.