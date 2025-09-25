Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών – Προβλήματα και στο κέντρο

Ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται για άλλο ένα πρωί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση στον Κηφισό να είναι ιδιαίτερα αυξημένη το πρωί της Πέμπτης.

Οι σημαντικότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και τη λεωφόρο Αθηνών (Αιγάλεω) όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρυσης.

Προβλήματα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, με την κίνηση να είναι στο “κόκκινο” από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Στο κέντρο της Αθήνας, τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού. Παράλληλα, στη λεωφόρο Συγγρού υπάρχουν έντονα προβλήματα κυρίως στο ύψος του Νέου Κόσμου έως και τους στύλους του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα τα οποία ξεκινούν από τον Παράδεισο έως και τον κόμβο της Κατεχάκη. Στην άνοδο, η κίνηση μοιάζει να βρίσκεται σε πιο ήπιους ρυθμούς. Στη λεωφόρο Μεσογείων τμηματικά οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις τουλάχιστον έως την Αγία Παρασκευή.

Σημειώνεται επίσης ότι στη λεωφόρο Καρέα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων αφού περιμετρικά στους δρόμους παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Στην Αττική Οδό, η κυκλοφορία διεξάγεται προς το παρόν ομαλά και δεν έχουν παρατηρηθεί ακόμη καθυστερήσεις.