ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Στο "κόκκινο" η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να έχει τις περισσότερες δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό σημειώνεται μποτιλιάρισμα, στο ρεύμα της ανόδου, καθώς σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα της καθόδου.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, όπως επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Καρέα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου.

ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος, μια είδηση που βύθισε σε πένθος τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Αναλυτικότερα, ο αγαπημένος σόουμαν πέθανε χθες και η είδηση έγινε γνωστή σήμερα 11/3 μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, στον ΑΝΤ1. «Θα ανακοινώσουμε τον θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη. Χθες το απόγευμα έφυγε […]

ΕΛΛΑΔΑ

