Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να έχει τις περισσότερες δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό σημειώνεται μποτιλιάρισμα, στο ρεύμα της ανόδου, καθώς σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα της καθόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, όπως επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Καρέα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου. March 11, 2026

Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου.