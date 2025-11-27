Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Στο “κόκκινο” η Λεωφόρος Αθηνών

Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου το πρωί της Πέμπτης, με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Συγκεκριμένα, υπάρχει αυξημένη κίνηση στον Κηφισό ενώ σημειώνεται μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Κηφισίας, στη Μεσογείων αλλά και στην παραλιακή.

Ειδικότερα, ο Κηφισός παρουσιάζει προβλήματα στα δύο ρεύματά του από του Ρέντη μέχρι τη Μεταμόρφωση ενώ μποτιλιάρισμα επικρατεί και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι σχεδόν τον Ασπρόπυργο.

Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας, καθώς και προς Αεροδρόμιο: 20΄-25′ από Φυλής έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.