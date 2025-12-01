Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων ξεκινάει ο Δεκέμβριος, με τις κεντρικές οδικές αρτηρίες να βρίσκονται στο “κόκκινο”.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται στον Κηφισό, καθώς παρατηρείται μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα, λόγω τροχαίου με σύγκρουση μηχανής με ΙΧ υπάρχουν προβλήματα στην Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση είναι αυξημένη στην Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10΄-15΄ σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας και άνω των 45′ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φυλής έως Κηφισίας.

