Κίνηση: Απίστευτη ταλαιπωρία στην επιστροφή των εκδρομέων – Ουρές χιλιομέτρων στο Μαρτίνο, πάνω από 10 ώρες το Θεσσαλονίκη – Αθήνα (βίντεο)

Μία απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν όσοι κινούνται σήμερα (28/12) στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας καθώς η κίνηση είναι ανυπόφορη λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Ειδικότερα, στο Μαρτίνο παρατηρούνται ουρές πολλών χιλιομέτρων με την κίνηση των οχημάτων να πηγαίνει σημειωτόν και τους ταξιδιώτες να χρειάζονται για τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα περίπου 10 ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εικόνες που θα δείτε στο βίντεο του LamiaReport.gr είναι από την εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, στο ύψος της γέφυρας του Μαρτίνου, όπου η ουρά των αυτοκινήτων φτάνει πλέον μέχρι τα διόδια της Τραγάνας.

Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται σημειωτόν, ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μποτιλιάρισμα με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά. Το ίδιο απελπιστική είναι η κατάσταση και στους παράδρομους.

Ανοιχτά είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες έδωσαν παράταση στο άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα και μετά τις 18:00, όσο συνεχίζει να υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων, για τη διευκόλυνση των οδηγών, λόγω και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν (ισχυροί άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ).

Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει ότι αύριο Δευτέρα θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) τα οποία θα ανοίξουν την Τρίτη για να περάσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Μπλόκο στην περιμετρική της Πάτρας

Στην Πάτρα, σε εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αγρότες είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.