Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με την ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον – “Να πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο”
Το βράδυ της Τετάρτης βρέθηκε στην πρεσβευτική κατοικία της Ελληνίδας ομολόγου της
Τα πρώτα 24ωρα της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα διανύει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ήδη άρχισαν οι προγραμματικές συναντήσεις ενόψει του ερχομού της στην Ελλάδα.
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πρεσβευτική κατοικία της Ελληνίδας ομολόγου της στην Ουάσινγκτον, Κατερίνας Νασίκα. Με κοινή τους φωτογραφία έδωσαν το σύνθημα για τον τρόπο που αναμένεται να συνεργαστούν στο άμεσο μέλλον.
“Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο” αναφέρει η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέπτυξε τους σχεδιασμούς της για την Ελλάδα με την Ελληνίδα πρέσβη να εμφανίζεται ικανοποιημένη με τη συνάντηση.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ το επόμενο διάστημα θα επισκεφθεί οργανώσεις της Ομογένειας, θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη κτλ.
