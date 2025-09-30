Τελείως έτοιμη να αναλάβει δράση δήλωσε στα social media η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, λίγη ώρα μετά την ορκωμοσία της ως η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram έγραψε στη λεζάντα: «Σήμερα, υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ορκίστηκα ως η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να εκπροσωπώ τον αμερικανικό λαό και να ενισχύω τους άρρηκτους δεσμούς φιλίας, ελευθερίας και κοινών αξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας».

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε πως θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα που είναι μια συμμαχική χώρα στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της.

Στην τελετή έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, ο Μάικλ Ρήγας, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, ο Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump», Χρήστος Μαραφάτσος, καθώς και ο γιος της νέας πρέσβειρας.

Η πρώην εισαγγελέας και δημοφιλής παρουσιάστρια του Fox News, διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ. Η πρόταση να αναλάβει τον ρόλο της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έγινε από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Δεκέμβριο του 2024.