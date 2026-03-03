“Κίμων” και “Ψαρά” πλέουν προς την Κύπρο – Δείτε την εικόνα που έδωσε στην δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό
Βρίσκονται ήδη στην Πάφο τα δύο πολεμικά πλοία
Το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στην δημοσιότητα εικόνες από την φρεγάτα Belharra «Κίμων» να πλέει με προορισμό την Κύπρο μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ να μεταβούν στην Μεγαλόνησο δύο F-16 και δύο πλοία του πολεμικού ναυτικού με αφορμή την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.
Τονίζεται πως η φωτογραφία έχει τραβηχθεί από το κατάστρωμα της φρεγάτας «Ψαρά», η οποία πλέει και αυτή προς την Κύπρο.
Να θυμίσουμε ότι οι δύο φρεγάτες ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την Κύπρο το βράδυ της Δευτέρας (2/3), στο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την άμυνά
