Κιλκίς: Πένθος στο Μαυρονέρι για τον 40χρονο κρεοπώλη – “Του έφυγε το μαχαίρι και τον βρήκε στην μηριαία αρτηρία”

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει το χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς μετά τον ξαφνικό και φρικτό θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη, Νίκου Θεοδωρίδη, που επί χρόνια διατηρούσε κρεοπωλείο στο χωριό.

Ο 40χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη – κι αφού προηγουμένως είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κιλκίς- καθώς την Τετάρτη το πρωί την ώρα που ξεκοκκάλιζε κρέατα στο κατάστημά του, κατά λάθος έκοψε την μηριαία αρτηρία του.

Η αιμορραγία ήταν τόσο μεγάλη και παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, τελικά εξέπνευσε.

Μιλώντας στο DEBATER συνάδελφος του κρεοπώλη ανέφερε πως ήταν ανύπαντρος και δεν είχε παιδιά και σημείωσε: “Είναι μια κακιά στιγμή του κρεοπώλη. Εκεί που λες όλα πάνε καλά, σου φεύγει το μαχαίρι. Εκεί που λες δεν κόβει το μαχαίρι, βάζεις λίγο δύναμη παραπάνω και σου φεύγει. Δεν ήταν μπαλτάς, με τον μπαλτά κόβεις κάθετα. Με το μαχαίρι αυτό που βγάζεις το κόκκαλο είναι. Όπως κόβεις την πατάτα από πάνω προς τα κάτω. Του έφυγε το μαχαίρι και τον βρήκε στην μηριαία αρτηρία. Δεν ξέρω αν ήταν μόνος του. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις πολλά αν κοπεί αυτή η αρτηρία“.

Συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του φίλου του και συγχωριανού του είναι και ο πρόεδρος της κοινότητας Μαυρονερίου, Ιορδάνης Μελικίδης και όπως περιέγραψε στο thestival.gr “η κατάσταση στο χωριό δεν είναι καλή, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι”.

“Ήρθα για λίγο στη δουλειά μου και φεύγω τώρα για να πάω στο χωριό και να παραστώ στην κηδεία του, όχι μόνο ως πρόεδρος αλλά και ως φίλος του” είπε γεμάτος θλίψη και στεναχώρια ο κ. Μελικίδης προσθέτοντας ότι η κηδεία του φίλου του θα γίνει στις 4 το απόγευμα και αναμένεται να παραβρεθεί σύσσωμο το χωριό.

“Ο Νίκος αφήνει πίσω του τα δυο αδέρφια του” κατέληξε ο πρόεδρος του Μαυρονερίου.