Κιλκίς: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 15/10 καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο στον οικισμό Ευζώνων στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ομάδα αλλοδαπών, διαπληκτίστηκε για άγνωστο λόγο με άλλο αλλοδαπό, τον οποίο και πυροβόλησαν.

Το θύμα μπήκε στο ξενοδοχείο για να ζητήσει βοήθεια , αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε τόσο η Αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών της δολοφονίας.