Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους

Συναγερμός στις Αρχές

Κιλκίς: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 15/10 καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο στον οικισμό Ευζώνων στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ομάδα αλλοδαπών, διαπληκτίστηκε για άγνωστο λόγο με άλλο αλλοδαπό, τον οποίο και πυροβόλησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θύμα μπήκε στο ξενοδοχείο για να ζητήσει βοήθεια , αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε τόσο η Αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών της δολοφονίας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ