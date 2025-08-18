Κέρκυρα: “Ο κινητήρας του αεροπλάνου άρχισε να βήχει, δεν υπήρξε έκρηξη” – Τι ανέφερε αεροναυπηγός για το περιστατικό

Αναστάτωση προκάλεσε το περιστατικό με το αεροπλάνο της Condor που παρουσίασε βλάβη στον δεξιό κινητήρα, κατά τη διάρκεια πτήσης από την Κέρκυρα στο Ντίσελντορφ.

Το Boeing 757 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπρίντιζι της Ιταλίας, με βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες να δείχνουν έντονες λάμψεις και εκρήξεις από τον κινητήρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αεροναυπηγό Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη, το περιστατικό δεν ήταν τόσο σοκαριστικό όσο φάνηκε, καθώς, όπως εξηγεί, δεν επρόκειτο για ανάφλεξη ή έκρηξη, αλλά για φαινόμενο «μη ορθής καύσης» στον κινητήρα.

Όταν ο αέρας δεν εισέρχεται σωστά στον συμπιεστή, προκαλεί ακανόνιστη καύση. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση φλογών στη ροή των καυσαερίων, χωρίς όμως να υπάρχει πραγματική φωτιά ή καταστροφή του κινητήρα.

Ο κινητήρας «βήχει», όπως λέει χαρακτηριστικά ο αεροναυπηγός, δηλαδή δεν έχει αρκετό αέρα για να κάψει σωστά τα καύσιμα, τα οποία περνούν στον θερμό στρόβιλο και δημιουργούν αυτές τις γλώσσες φωτιάς.

Όσον αφορά την προσγείωση στο Μπρίντιζι, αυτό συνέβη διαθέτει μεγαλύτερο διάδρομο και καλύτερες υποδομές για τέτοιες περιπτώσεις, σε σχέση με την Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τον κ. Καραϊωσηφίδη, τα σύγχρονα αεροσκάφη μπορούν να πετάξουν με ασφάλεια ακόμη και με έναν κινητήρα, κάτι που επιβεβαιώθηκε στην πράξη.

Το συμβάν

Η βλάβη εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, σε ύψος περίπου 1.500 ποδιών, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε φάση ανόδου μετά την αναχώρησή του. Οι 250 επιβάτες και οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο που προκάλεσε πανικό.

Οι πιλότοι ακολούθησαν το πρωτόκολλο ασφαλείας και έθεσαν τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης.

Μετά κατευθύνθηκε ΒΔ της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.