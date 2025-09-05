Κέρκυρα: Ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους ο γιατρός που κατηγορείται για ασέλγεια σε 18χρονη
Είχε αρνηθεί τις κατηγορίες
Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιατρός στην Κέρκυρα, ο οποίος κατηγορήθηκε για ασέλγεια σε βάρος 18χρονης κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, ο γιατρός μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της τακτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα.
Από την πρώτη στιγμή ο γιατρός αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τυπική ιατρική εξέταση, ανέφεραν οι συνήγοροι του.
