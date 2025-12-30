Κερατσίνι: Έφοδος της αστυνομίας σε κατάστημα με παράνομα “φρουτάκια” – Συνελήφθη ένα άτομο

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκε βραδινές ώρες χθες, 29 Δεκεμβρίου 2025, κατάστημα σε περιοχή του Κερατσινίου, όπου είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν παράνομα τυχερά παίγνια τύπου «φρουτάκια».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας, κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθη ο εργαζόμενος-προσωρινά υπεύθυνος.

Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος της ιδιοκτήτριας, η οποία αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια και για παρεμπόδιση ελέγχου.

Πιο αναλυτικά, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος, ενεργώντας για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας, είχε εγκαταστήσει, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι λειτουργούσαν ως παιγνιομηχανήματα και επέτρεπαν τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων-«φρουτάκια» σε πελάτες.

Μάλιστα, ο προσωρινά υπεύθυνος, μόλις αντιλήφθηκε την είσοδο των αστυνομικών στο κατάστημα, διέκοψε την ηλεκτροδότηση με σκοπό να παρεμποδίσει τον αστυνομικό έλεγχο.

Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-12- πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

laptop, που λειτουργούσε ως κέντρο ελέγχου και διαχείρισης –server και

το χρηματικό ποσό των -770- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.