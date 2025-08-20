Καβάλα: 11χρονος τραυματίστηκε κάνοντας τζετ σκι – Συνελήφθη ο 53χρονος χειριστής

Για τον τραυματισμό ενός 11χρονου αλλοδαπού, Βρετανικής υπηκοότητας ενημερώθηκε σήμερα, Τετάρτη (20/08) η Λιμενική Αρχή Καβάλας. Ο ανήλικος μαζί με την μητέρα του είχαν επισκεφθεί την παραλία Αμμολόφων Παγγαιού Καβάλας ώστε να ενοικιάσουν θαλάσσια μέσα αναψυχής.

Ωστόσο την ώρα που βρισκόταν πάνω σε jet ski με τον 53χρονο χειριστή του στο τιμόνι, ο ανήλικος έπεσε μέσα στη θάλασσα λόγω κυμάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα μεταφέρθηκε ο 11χρονος στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης για την παροχή των πρώτων βοηθειών και, μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής του φροντίδας, εξήλθε αυθημερόν.

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο συνέλαβε τον 53χρονο χειριστή του θαλασσίου μοτοποδηλάτου για παράβαση του άρθρου 314 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα (Σωματικές βλάβες από αμέλεια).