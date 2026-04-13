Κατερίνη: Υπάλληλοι του δήμου έσωσαν 6 σκυλιά που είχαν εγκλωβιστεί σε ταμιευτήρα άρδευσης (βίντεο)

Σε ταμιευτήρα άρδευσης σε χωριό της Κατερίνης εγκλωβίστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4 έξι μεγαλόσωμοι σκύλοι.

Συνεργείο περισυλλογής του δήμου Κατερίνης σε συνεργασία με την Πυροσβεστική κατάφεραν να τους σώσουν, όπως ανέφεραν φιλοζωικές σελίδες στα social media.

Σύμφωνα με την Ξένια Μυόγλου που δημοσίευσε φωτογραφίες από την επιχείρηση διάσωσης στο Facebook, τα ζώα «ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και μη συνεργάσιμα, παρουσιάζοντας έντονη αμυντική συμπεριφορά και γρυλίζοντας σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης, λόγω της πολύωρης παραμονής τους στο νερό και της καταπόνησης».

«Το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου Κατερίνης, με εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, ανέλαβε τον χειρισμό τους με ελεγχόμενες και προσεκτικές κινήσεις, αποφεύγοντας την κλιμάκωση της έντασης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνέβαλε καθοριστικά, διασφαλίζοντας την πρόσβαση και υποστηρίζοντας την επιχείρηση με επαγγελματισμό», σημείωσε ακόμα η κυρία Μυόγλου.

«Η συνεργασία των δύο υπηρεσιών χαρακτηρίστηκε από σαφείς ρόλους και αμοιβαίο σεβασμό, οδηγώντας σε ασφαλή απεγκλωβισμό, με τα ζώα τελικά σε καλή κατάσταση υγείας», κατέληξε στην ανάρτησή της.