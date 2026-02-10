Κατερίνη: Σύλληψη 54χρονου για ληστεία με απειλή μαχαιριού

Χειροπέδες σε ένα 54χρονο που κατηγορείται για ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού στην Κατερίνη πέρασαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ.

Η ληστεία σημειώθηκε χθες (9/2) σε περιοχή της Κατερίνης με τον 54χρονο να εισβάλει στο κατάστημα και να αρπάζει έναν φάκελο με χρήματα απειλώντας τον υπάλληλο με μαχαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από έρευνα της αστυνομίας ο δράστης ταυτοποιήθηκε το μεσημέρι της ίδιας μέρας καθώς στην κατοχή του βρέθηκε φάκελος με 900 ευρώ.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης.