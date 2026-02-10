Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Σύλληψη 54χρονου για ληστεία με απειλή μαχαιριού

Πήρε φάκελο με 900 ευρώ μέσα

Κατερίνη: Σύλληψη 54χρονου για ληστεία με απειλή μαχαιριού
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Χειροπέδες σε ένα 54χρονο που κατηγορείται για ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού στην Κατερίνη πέρασαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ.

Η ληστεία σημειώθηκε χθες (9/2) σε περιοχή της Κατερίνης με τον 54χρονο να εισβάλει στο κατάστημα και να αρπάζει έναν φάκελο με χρήματα απειλώντας τον υπάλληλο με μαχαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από έρευνα της αστυνομίας ο δράστης ταυτοποιήθηκε το μεσημέρι της ίδιας μέρας καθώς στην κατοχή του βρέθηκε φάκελος με 900 ευρώ.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ