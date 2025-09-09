Κατερίνα Πελενδρίτου: «Ο οδηγός ταξί ζήτησε συγγνώμη», λέει η παραολυμπιονίκης για το περιστατικό με το σκύλο

Η παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή του Κώστα Τσουρού για το περιστατικό με τον οδηγό ταξί που δεν δέχθηκε να την μεταφέρει στην προπόνησή της, καθώς είχε μαζί της τον σκύλο – οδηγό της.

Η αθλήτρια που έχασε σταδιακά την όρασή της αποκάλυψε ότι μετά την άρνηση του οδηγού ταξί να επιτρέψει την επιβίβασή της στο μέσο μαζί με τον σκύλο – οδηγό της, εκείνη επικοινώνησε με τα ραδιοταξί καταγγέλλοντας το περιστατικό. Στη συνέχεια ο άνδρας δέχθηκε επίπληξη και την κάλεσε πίσω ζητώντας της συγγνώμη και προσφέρθηκε να την μεταφέρει στον προορισμό της.

«Ο οδηγός ταξί μου ζήτησε συγγνώμη και εκτέλεσε κανονικά την διαδρομή», ανέφερε η Καρολίνα Πελενδρίτου. «Πήρα τηλέφωνο επιτόπου (τα Ραδιοταξί). Μπορούσα να βγάλω τις πινακίδες φωτογραφία αλλά δεν ήταν αυτή η πρόθεση μου, ούτε καταγγελία, ούτε να τιμωρηθεί, απλά ήθελα να του εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει», πρόσθεσε.

«Δεν είναι διευκόλυνση, είναι το αυτονόητο, είναι υποχρέωση», σημείωσε η παραολυμπιονίκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Η πρωταθλήτρια αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει πέσει ξανά θύμα τέτοιων συμπεριφορών σε ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης, αλλά όχι σε μέσα μεταφοράς που βρίσκεται σε ισχύ ο νόμος.

«Είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλούς συμπολίτες μας, που τυχαίνει να μην έχουν δημόσιο λόγο και να μην τα ακούμε», υπογράμμισε.