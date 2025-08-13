Φωτιές στην Ήπειρο: Κατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς – Παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων

Παραγγελία στους εισαγγελείς Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας, για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, σχετικά με περιστατικά εκ προθέσεως εμπρησμών σε δασικές αλλά και μη εκτάσεις, έδωσε ο Εισαγγελέας Εφετών Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, η εντολή αφορά την άμεση συλλογή στοιχείων και την αναζήτηση πιθανών δραστών, καθώς τα πρόσφατα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν με κατεπείγουσα διαδικασία λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και των κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.