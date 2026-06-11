ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων Έβρου (Βίντεο)

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων Έβρου (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων επέφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων στο Τελωνείο Κήπων Έβρου.

Ειδικότερα, ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας πληροφορίες και στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, προχώρησαν στον έλεγχο φορτηγού οχήματος που εισήλθε από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν 280 κιβώτια με λαθραία τσιγάρα, επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό της καρότσας. Ο οδηγός είχε εφαρμόσει τη λεγόμενη «μέθοδο της τάπας», τοποθετώντας στο πίσω και στα πλάγια νόμιμα εμπορεύματα (πλακάκια, πιάτα και κύπελλα καφέ), προκειμένου να αποκρύψει το παράνομο φορτίο.

Συνολικά κατασχέθηκαν 5.627.600 τσιγάρα, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 1,15 εκατ. ευρώ.

Ο οδηγός συνελήφθη και κρατείται, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς εξετάζεται ενδεχόμενη σύνδεση της υπόθεσης με ευρύτερα δίκτυα λαθρεμπορίου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συναγερμός στο Πεντάγωνο – Εκκενώνεται λόγω ύποπτου περιστατικού με επικίνδυνη ουσία
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στο Πεντάγωνο – Εκκενώνεται λόγω ύποπτου περιστατικού με επικίνδυνη ουσία

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη 11/6 στις Αρχές των ΗΠΑ για περιστατικό στο Πεντάγωνο. Συγκεκριμένα, πολλοί όροφοι και διάδρομοι μέσα στο Πεντάγωνο έχουν κλειδωθεί και άλλοι εκκενώνονται λόγω ενός «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά», ανέφεραν τρεις πηγές που γνωρίζουν και η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι τα συστήματα εντός […]