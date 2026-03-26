Καταγγελία στον Βόλο: Μαθητές φώναξαν συνθήματα της Χρυσής Αυγής στην παρέλαση

Ένα περιστατικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 25ης Μαρτίου στον Βόλο, όταν – σύμφωνα με καταγγελίες – μαθητές φώναξαν συνθήματα που παραπέμπουν στη Χρυσή Αυγή.

Όπως αναφέρεται, πολίτες που παρακολουθούσαν την παρέλαση έμειναν έκπληκτοι ακούγοντας μαθητές σχολείου να εκφωνούν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής, η οποία έχει καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία που δημοσιεύει το gegonotanews.gr, το τελευταίο Λύκειο που συμμετείχε στην παρέλαση πριν από τους Οδηγούς/Προσκόπους φέρεται να αντέδρασε σε μια μικρή ομάδα που φώναζε αντιπολεμικά συνθήματα, απαντώντας με τη φράση: «Αίμα Τιμή, Χρυσή Αυγή».

Όπως ανέφερε ο πολίτης που προχώρησε στην καταγγελία, μόνο ο ίδιος, μία κοπέλα και ένα μικρό αγοράκι αντέδρασαν με αποτροπιασμό, ενώ οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι φαίνεται να αντιμετώπισαν το περιστατικό με χαμόγελα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρενέβη άμεσα.

Για το περιστατικό ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Δρ. Σωκράτης Σαβελίδης δηλώνει τα εξής σύμφωνα με το gegonotanews: «Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι συνθήματα υπέρ εγκληματικών οργανώσεων, υπέρ του σκοταδισμού και της μισαλλοδοξίας, και κατά των αξιών του ανθρωπισμού, δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους 13.000 μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Η παιδεία που παρέχεται στα σχολεία μας είναι βαθιά δημοκρατική και θεμελιωμένη στον σεβασμό προς τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του και τις πεποιθήσεις του, όπως αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα με ιστορική παρακαταθήκη τη Δημοκρατία και τον ανθρωπισμό.

Για το περιστατικό έχει ήδη δοθεί εντολή διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ η Διεύθυνση του σχολείου προβαίνει στη διεξοδική διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, έχουν ήδη κληθεί οι αρμόδιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να συνδράμουν παιδαγωγικά, ενισχύοντας στους μαθητές και στις μαθήτριες τις αρχές της δημοκρατικής συνείδησης και της ενεργού πολιτειότητας».