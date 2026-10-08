Καταγγελία ναυτικού στο DEBATER για τις συνθήκες εργασίας: «Χρόνια εκμετάλλευση και εκφοβισμός» (φωτογραφία)

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας σε ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Αιγαίο και τη μεταχείριση των ναυτικών διατυπώνει στο DEBATER ναυτικός, ο οποίος υποστηρίζει ότι εδώ και χρόνια καταγράφονται περιστατικά που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και προσφυγές στις αρμόδιες αρχές.

Όπως καταγγέλλει, κατά καιρούς έχουν υποβληθεί έγγραφες καταγγελίες στο Λιμεναρχείο για ζητήματα που αφορούν την εργασιακή κατάσταση των ναυτικών, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ζητηθεί από την πλοιοκτησία να συμμορφωθεί.

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Το DEBATER αποκαλύπτει επίσημο έγγραφο καταγγελίας ναυτικού που δεν του πληρώνουν τις υπερωρίες.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η πλοιοκτησία δεν συμμορφώθηκε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, με τις σχετικές υποδείξεις.

Παράλληλα, ο ναυτικός κάνει λόγο και για δικαστικές διαμάχες μεταξύ ναυτικών και της εταιρείας στον Πειραιά, σχετικά με ναυτεργατικές διαφορές. Σύμφωνα με την καταγγελία του, σε συγκεκριμένες υποθέσεις οι δικαστικές αποφάσεις δικαίωσαν τους ναυτικούς και η εταιρεία προχώρησε στην καταβολή των ποσών που επιδικάστηκαν, μαζί με τους προβλεπόμενους τόκους.

«Καθεστώς εκφοβισμού»

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία του ναυτικού σχετικά με το κλίμα που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί.

Ο ίδιος κάνει λόγο για «καθεστώς τραμπουκισμού και εκφοβισμού» απέναντι σε εργαζόμενους, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν αντιδράσεις όταν κάποιος εκφράζει διαφωνία ή προχωρά σε ενέργειες που δεν αρέσουν στην πλοιοκτησία.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν έντονες αντιπαραθέσεις και με λιμενικούς, αλλά και με δικηγόρους.

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«Περίπου 200 επιβάτες παρέμειναν στο πλοίο για ώρες»

Στο πλαίσιο της καταγγελίας του, ο ναυτικός αναφέρεται και σε περιστατικό που αφορά πλοίο με περίπου 200 άτομα.

Όπως υποστηρίζει, οι επιβάτες και το πλήρωμα αναγκάστηκαν να παραμείνουν στο πλοίο από περίπου τις 19:00 το προηγούμενο βράδυ, μέχρι το πρωί, όταν τελικά επιτράπηκε ο απόπλους, περίπου στις 08:40.

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Το συγκεκριμένο περιστατικό, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέμειναν επί ώρες οι περίπου 200 άνθρωποι εντός του πλοίου και τους λόγους που οδήγησαν στην καθυστέρηση του απόπλου.