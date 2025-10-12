Καστοριά: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη στη Γυρολιμνιά

Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) στη Γυρολιμνιά Καστοριάς, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε έναν ποδηλάτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην οδό Μαυριωτίσσης, στο τμήμα του δρόμου που οδηγεί προς την πλαζ της πόλης σημειώθηκε το τροχαίο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε ο οδηγός του αυτοκινήτου τον έλεγχο του οχήματος και χτύπησε τον ποδηλάτη που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία ποδηλάτη, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Καστοριάς για να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.