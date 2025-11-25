Καρδίτσα: Λύκος κατασπαράζει 20 πρόβατα και αρνιά

Ένα σοκαριστικό θέαμα αντίκρισε κτηνοτρόφος στο Παραγωγικό Παλαιοκκλησίου Καρδίτσας, όταν βρήκε περίπου 20 πρόβατα και αρνιά νεκρά στο ποιμνιοστάσιό του, ύστερα από επίθεση λύκου.

Μιλώντας στον «Νέο Αγώνα» ο κτηνοτρόφος είπε ότι ο λύκος επιτέθηκε στο ποιμνιοστάσιο αργά το βράδυ του Σαββάτου και έφυγε επειδή τον τρόμαξαν οι σκύλοι. Σύμφωνα με το thessaliatv.gr, από την επίθεση τραυματίστηκαν και 10 ζώα.

Κτηνίατροι του ΕΛΓΑ βρέθηκαν τη Δευτέρα στο ποιμνιοστάσιο για την καταγραφή του συμβάντος.