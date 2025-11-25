“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Καρδίτσα: Λύκος κατασπαράζει 20 πρόβατα και αρνιά

Επίσης τραυματίστηκαν 10 ακόμη ζώα

Καρδίτσα: Λύκος κατασπαράζει 20 πρόβατα και αρνιά
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό θέαμα αντίκρισε κτηνοτρόφος στο Παραγωγικό Παλαιοκκλησίου Καρδίτσας, όταν βρήκε περίπου 20 πρόβατα και αρνιά νεκρά στο ποιμνιοστάσιό του, ύστερα από επίθεση λύκου.

Μιλώντας στον «Νέο Αγώνα» ο κτηνοτρόφος είπε ότι ο λύκος επιτέθηκε στο ποιμνιοστάσιο αργά το βράδυ του Σαββάτου και έφυγε επειδή τον τρόμαξαν οι σκύλοι. Σύμφωνα με το thessaliatv.gr, από την επίθεση τραυματίστηκαν και 10 ζώα.

Κτηνίατροι του ΕΛΓΑ βρέθηκαν τη Δευτέρα στο ποιμνιοστάσιο για την καταγραφή του συμβάντος.

