Καματερό: Καταδίωξη για «μαϊμού» υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Είχαν αδειάσει σπίτι 70χρονης

Μια καταδίωξη που προέκυψε από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας αποκάλυψε ομάδα που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και αφαιρούσε από σπίτια κοσμήματα και χρήματα.

Συγκεκριμένα χθες το μεσημέρι γύρω στις 3:00 στην οδό Παπάγου στο Καματερό ομάδα ΔΙΑΣ έκανε σήμα σε αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες να σταματήσει για έλεγχο. Οι δύο Ρομά μέσα ανέπτυξαν ταχύτατα και ακολούθησε καταδίωξη. Στη συμβολή των οδών Φυλής & Σαρανταπόρου ακινητοποιήθηκε το όχημα και συνελήφθη ο 27χρονος οδηγός, ενώ ο 22χρονος συνοδηγός διέφυγε πεζός που ακολούθησε πεζή καταδίωξη και λίγο αργότερα συνελήφθη και ο ίδιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο αυτοκίνητο μέσα εντοπίστηκαν διάφορα τιμαλφή που αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι ανήκουν σε 70χρονη η οποία νωρίτερα είχε πέσει θύμα εξαπάτησης με την μέθοδο της απασχόλησης με τους δύο νεαρούς δράστες να μπαίνουν μέσα στο σπίτι της στην Πετρούπολη προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.