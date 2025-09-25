Καλλιθέα: Συνελήφθησαν 2 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών – Είχαν μετατρέψει οικία σε ορμητήριο (Φωτογραφία)

Στη σύλληψη δυο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών στην Καλλιθέα προχώρησαν οι Αρχές το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας 22/9.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 45χρονο και έναν 38χρονο που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των δύο ατόμων στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Καλλιθέας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

-48- γραμμ. κοκαΐνης διαχωρισμένα σε -42- νάιλον συσκευασίες έτοιμες προς διακίνηση,

αεροβόλο πιστόλι,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.