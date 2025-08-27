Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς αξιολογείτε τις 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς αξιολογείτε τις 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol εις βάρος του

Για περιστατικό που σημειώθηκε τον Μάιο του 2021

Καλλιθέα: Συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol εις βάρος του
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Συνελήφθη, το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Καλλιθέας, 35χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ερυθρά αγγελία Interpol από τις Αρχές της Αλβανίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατασκευή και παράνομη κατοχή όπλων και εκρηκτικών.

Ειδικότερα, ο 35χρονος κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2021 στην Αλβανία, πυροβόλησε άνδρα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ