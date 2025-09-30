Καλλιθέα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 60χρονου άνδρα

Ο 60χρονος Αριστοτέλης Φάρρος εξαφανίστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου από την Καλλιθέα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Φάρρου Αριστοτέλη από την Καλλιθέα και έπειτα από αίτημα της οικογένειας του, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενηλίκου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Φάρρος Αριστοτέλης έχει ύψος 1.80 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.