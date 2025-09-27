Δάφνη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει στη Δάφνη από το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) μετά την εξαφάνιση μίας 16χρονης στην περιοχή με το Χαμόγελο του Παιδιού να επιζητά οποιαδήποτε πληροφορία που θα βοηθούσε στην ανεύρεση της.

Η 16χρονη Ντανιέλα εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου από τη Δάφνη ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Η Ντανιέλα Μ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 45 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια με ρίγα στο πλάι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.