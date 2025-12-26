Καλάβρυτα: Δυο ορειβάτες ζήτησαν βοήθεια από τρένο που περνούσε – Άμεση συνδρομή από το προσωπικό της Hellenic Train

Βοήθεια από τρένο που περνούσε από το σημείο στα Καλάβρυτα ζήτησαν δυο ορειβάτες, με το προσωπικό της Hellenic Train να παρέχει άμεση βοήθεια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Hellenic Train κατά την εκτέλεση του δρομολογίου της αμαξοστοιχίας 1331 στη γραμμή Καλάβρυτα–Διακοπτό, το προσωπικό της Hellenic Train παρείχε άμεση βοήθεια σε δύο ορειβάτες που ζήτησαν συνδρομή ενώ πεζοπορούσαν στην περιοχή, καθώς ο ένας εξ αυτών δεν αισθανόταν καλά λόγω καρδιακού προβλήματος.

Συγκεκριμένα, ενώ η αμαξοστοιχία βρισκόταν στο 11ο χιλιόμετρο της διαδρομής, δύο ορειβάτες έκαναν σήμα στο τρένο ζητώντας βοήθεια. Ο συνοδός της αμαξοστοιχίας επικοινώνησε άμεσα μαζί τους προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες τους και ακολούθως οι ορειβάτες επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία.

Η αμαξοστοιχία, με 108 επιβάτες, συνέχισε τη διαδρομή της προς τον σταθμό Διακοπτού, ενώ παράλληλα, κατόπιν συνεννόησης, είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα κατά την άφιξή της.

Με την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο Διακοπτό, ο ορειβάτης εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό του ασθενοφόρου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της, χωρίς να επηρεαστεί η ώρα άφιξης στον τελικό της προορισμό.

«Η Hellenic Train συγχαίρει το προσωπικό της για την άμεση, ψύχραιμη και υπεύθυνη ανταπόκριση, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια και η φροντίδα των ανθρώπων αποτελούν σταθερές αξίες στη λειτουργία της» καταλήγει η ανακοίνωση.