Καλαμάτα: «Τον έχουμε 10 χρόνια δεν ξέρουμε τι έγινε» – Τι λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση από ροτβάιλερ

Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση του 76χρονου που δέχθηκε επίθεση από ένα ροτβάιλερ έξω από την Καλαμάτα και διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στο ΚΑΤ.

Τυχερός φαίνεται να στάθηκε ο 76χρονος, πέρα από τα πολλά τραύματα σε χέρια και στα πόδια από τις δαγκωματιές του σκύλου, δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό σε κάποιο ζωτικό όργανο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι θεράποντες γιατροί του ηλικιωμένου αναμένεται, μόλις το κρίνουν, να προχωρήσουν στις επόμενες αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις.

Η στιγμή της επίθεσης έξω από την Καλαμάτα

Όπως αναφέρει ο γιος του τραυματία, ο 76χρονος πήγε να περιθάλψει το σκυλί που αντιμετώπιζε κάποιο δερματικό πρόβλημα στα αυτιά του.

Όμως αυτό προκάλεσε εκνευρισμό κι επιθετικότητα στο ζώο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει και η άγρια επίθεση.

Στη συνέχεια, ο 76χρονος κατάφερε να απεμπλακεί, όπως είπε ο γιος του, και αφού βρήκε το τηλέφωνό του, ειδοποίησε την οικογένειά του και το ΕΚΑΒ.

Μόλις ήρθε το ΕΚΑΒ, ήταν αδύνατο να πλησιάσει κάποιος στον χώρο και γι’ αυτό κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία επενέβη προκειμένου να μπορέσει το ΕΚΑΒ να πάρει τον 76χρονο από το σημείο.

Τότε ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ πυροβόλησε το εξαγριωμένο ροτβάιλερ, σκοτώνοντάς το, σώζοντας τον ηλικιωμένο.