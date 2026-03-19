Καλαμαριά: Ο αθλητικός παράγοντας που “βοήθηκε τον δράστη να διαφύγει” και η συνομιλία σοκ μετά τη δολοφονία του Κλεομένη

Απολογείται σήμερα Πέμπτη 19/3, μετά την προθεσμία που έλαβε, ο 19χρονος φίλος του 20χρονου Κλεομένη που δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Ο 19χρονος το μεσημέρι της Κυριακής 15/3 είχε προσέλθει αυτοβούλως στα δικαστήρια για να καταθέσει για το αιματηρό συμβάν ενώπιων της ανακρίτριας.

Σε βάρος του 19χρονου αλλά και ενός ακόμη ατόμου που ήταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη το μοιραίο βράδυ, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Ειδικότερα, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη – από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Ο 19χρονος, πάντως, αρνείται ότι έφερε επάνω του κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει σωματική βλάβη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη, προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, σημειώνοντας ότι αυτός δέχθηκε απρόκλητη επίθεση, ακόμα και με σφυρί, από άτομα που δεν γνώριζε, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ακόμα ότι βρισκόταν σε άμυνα όταν χρησιμοποίησε το μαχαίρι και δεν ήξερε ποιον χτύπησε και τι τραύματα προκάλεσε.

Καλαμαριά: Σοκάρει η συνομιλία φίλων του δράστη μετά τη δολοφονία

Εν τω μεταξύ, όπως μετέδωσε το Μega, η Αστυνομία έχει στα χέρια της συνομιλία μεταξύ κάποιων ατόμων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά τη δολοφονία του Κλεομένη.

Η συνομιλία είναι μεταξύ φίλων του 23χρονου δράστη, οι οποίοι συζητούν για το περιστατικό χρησιμοποιώντας προσβλητικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

Μάλιστα, όταν καταλαβαίνουν την… γκάφα τους και αποφασίζουν να βγουν από τη συνομιλία, νομίζοντας ότι έτσι δεν θα μπορούσαν να «κρυφτούν».

Η σοκαριστική συνομιλία μεταξύ των φίλων του 23χρονου:

Έσφαξαν έναν “Τούρκο”.

Ναι… τον γ… οι μάγκες.

Καλά είναι τότε. Μακάρι να πεθάνει.

Μπράβο το παιδί. Σοβαρά είναι;

Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

Μάγκες, μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

Θα μαζευτούμε.

Μάγκες, έχει γίνει χαμός… ο Τούρκος ήταν τέζα. Έφυγε με ασθενοφόρο.

Βγείτε όλοι από την ομαδική!

Βγείτε όλοι!

“Αθλητικός παράγοντας βοήθηκε τον δράστη να διαφύγει”

Ο δικηγόρος του πατέρα του θύματος δήλωσε άφωνος από το γεγονός ότι φίλοι του κατηγορούμενου πανηγυρίζουν μετά το φονικό.

«Είχαμε πληροφορίες για τέτοιου είδους συζητήσεις. Πραγματικά, έχω μείνει άφωνος. Αυτό είναι κτηνωδία, εφόσον έχει δολοφονηθεί ο Κλεομένης να πανηγυρίζουν», ανέφερε στο Mega o Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος του πατέρα του 20χρονου Κλεομένη.

Οι πληροφορίες λένε πως οι άνθρωποι αυτοί είναι μέλη ενός συνδέσμου και «οι περισσότεροι από αυτούς είναι αυτοί που φυγαδεύουν τον δράση της δολοφονίας», συμπλήρωσε ο κ. Αλεξανδρής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης τηλεφωνεί σε σημαντικότατο αθλητικό παράγοντα της Θεσσαλονίκης «και ο άνθρωπος αυτός διοργανώνει σχέδιο διαφυγής του δράστη με νοικιασμένα αυτοκίνητα», τόνισε.

«Αυτοί οι άνθρωποι πανηγυρίζουν, ενημερώνουν τους υπολοίπους να κρυφτούν, να πεταχτούν τα κινητά. Κάποιος που είναι σε άμυνα δεν έχει λόγο να πετάξει το κινητό του», ανέφερε ο κ. Αλεξανδρής.