Κακοκαιρία: Θρήνος για τον λιμενικό και την 56χρονη – Πώς έγιναν τα τραγικά δυστυχήματα σε Άνω Γλυφάδα και Άστρος (βίντεο)

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες όλη τη χώρα άφησε πίσω της δύο νεκρούς, αλλά και εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε υποδομές, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων.

Στην Άνω Γλυφάδα, μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες, όταν ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, ενώ στο Άστρος Κυνουρίας, 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, καθώς κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Το χρονικό του δυστυχήματος με τον λιμενικό στο Άστρος

Η τοπική κοινωνία του παράλιου Άστρους παραμένει σε σοκ μετά τον τραγικό θάνατο του 53χρονου λιμενικού που παρασύρθηκε από τα μανιασμένα κύματα, την ώρα που βοηθούσε τους συγχωριανούς του.

Ο 53χρονος ανασύρθηκε λίγη ώρα μετά από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Αν και οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν.

Ο άτυχος λιμενικός ήταν πατέρας ενός παιδιού, με τη σοκαριστική στιγμή που παρασύρεται από τα κύματα της θάλασσας να έχει καταγραφεί και σε βίντεο ντοκουμέντο.

Στα πλάνα φαίνεται ο 53χρονος να προσπαθεί να δέσει ένα σκάφος, όταν ένα τεράστιο κύμα ξεπερνά το ύψος του κυματοθραύστη και πέφτει με ορμή πάνω στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος λιμενικός πιθανότητα πέθανε ακαριαία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ίδιος είχε κάνει περιπολία 3 – 4 φορές στο λιμάνι, πριν το τραγικό δυστύχημα.

Πώς έχασε τη ζωή της η 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα

Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα λίγο πριν από τις 21:00, η 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα επέστρεφε στο σπίτι της και προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Δυστυχώς, εκείνη τη στιγμή τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό προς την οδό Κυρίλλου και Μεθοδίου, την παρέσυραν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από ένα αυτοκίνητο, το οποίο νωρίτερα είχε παρασυρθεί από τον μεγάλο όγκο νερού.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Για το τραγικό περιστατικό με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ο Δήμος Γλυφάδας εξέδωσε ανακοίνωση, όπου αναφέρει: «Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

Κακοκαιρία: Σοβαρά προβλήματα στην Αττική – Πάνω από 900 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Συνολικά από χθες το πρωί έως σήμερα και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε για την Περιφέρεια Αττικής 910 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

318 αντλήσεις υδάτων

32 κοπές δέντρων,

61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο, ωστόσο τα μεγαλύτερα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, περιοχές στις οποίες η Πυροσβεστική δέχτηκε τις περισσότερες κλήσεις. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν με οδηγούς να εγκλωβίζονται σε αυτά και να χρειάζονται τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων την ώρα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με φερτά υλικά. Επιπλέον ρέματα σε Ασπρόπυργο και Ραφήνα (Άγιος Ιωάννης και Μεγάλο Ρέμα) υπερχείλισαν, με τους κατοίκους από περιοχές κοντά σε αυτά να απομακρύνονται.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως σε Βύρωνα, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Αμπελόκηπους τα ύψη βροχής μέχρι χθες στις 19.30 είχαν ξεπεράσει, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr τα 115 χιλιοστά βροχής, ενώ στου Παπάγου καταγράφηκαν 146.4 mm βροχής.

Παράλληλα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία, ενώ προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Πώς κινείται σήμερα η κακοκαιρία

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους προβλέπεται και σήμερα σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες τα μεσάνυχτα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).