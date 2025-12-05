Κακοκαιρία: Πάνω από 800 χλμ. το μέτωπο του “Byron” – Έπεσαν 30.000 κεραυνοί σε 24 ώρες

Συνεχίζει να σαρώνει σχεδόν όλη τη χώρα η κακοκαιρία Byron με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πρωτοφανή ύψη βροχής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι καταγράφηκαν πάνω από 1.000 κεραυνούς σε μία ώρα, ενώ συνολικά εκτιμάται πως έχουν σημειωθεί 30.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει την ακραία ένταση της καταιγίδας.

Στην Αττική, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, η κυκλοφορία διακόπηκε σε πολλές περιοχές και η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έστειλε μήνυμα του 112 σε Μέγαρα και Μάνδρα, καλώντας σε αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Τα σχολεία στο Λεκανοπέδιο είναι κλειστά σήμερα Παρασκευή, ενώ η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα ίσως κορυφωθούν με συσσωρευμένες ποσότητες νερού που συνιστούν σοβαρό κίνδυνο πλημμυρών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά για την πορεία της κακοκαιρίας, “συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά, με μειούμενες εντάσεις από το απόγευμα σε πολλές περιοχές, ενώ η ζώνη των περισσότερων καταιγίδων έχει μετατοπιστεί κυρίως προς ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 7-8 μποφόρ”.