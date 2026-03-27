Κακοκαιρία Deborah: Επιμένουν οι καταιγίδες – Προειδοποίηση για «μετεωρολογική βόμβα», live η πορεία του φαινομένου

Η κακοκαιρία «Deborah» έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στη χώρα, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, πέρα από τις βροχοπτώσεις στην Αττική, καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως το Κεντρικό Ιόνιο, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις στα ορεινά και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Alpha, η κακοκαιρία θα επηρεάσει περισσότερο την Αττική το Σάββατο, χωρίς ωστόσο ακραία φαινόμενα. Σταδιακά, το κύριο μέτωπο θα μετατοπιστεί προς το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι χιονοπτώσεις στα ορεινά θα επιμείνουν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, λόγω εξασθένησης των νοτίων ανέμων.

Προειδοποίηση για «μετεωρολογική βόμβα»

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για πιθανότητα σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας» στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, γεγονός που ενδέχεται να επιδεινώσει σημαντικά τις καιρικές συνθήκες.

O καιρός αύριο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Μακεδονίας.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί εως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις από νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και στη δυτική Κρήτη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις. Ασθενείς τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια (κυρίως περιοχή Κρήτης) τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Βελτιωμένος καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στη Θράκη, στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της όμως νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Τρίτη

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Ο καιρός την Τετάρτη

Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.