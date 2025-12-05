Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Κακοκαιρία Byron: Συναγερμός για την υπερχείλιση του Πηνειού

Στο σημείο οι Αρχές

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς η κακοκαιρία Byron είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο Πηνειός ποταμός την Παρασκευή 5/12.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Trikalaola.gr ο ποταμός κατέβασε τεράστιο όγκο νερού και υπερχείλισε από την βασική κοίτη εντός των μεγάλων αναχωμάτων του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων.

Δείτε τις φωτογραφίες

