Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Τροχαίας

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει πολλές περιοχές της χώρας δημιουργώντας προβλήματα την Παρασκευή 5/12.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχαίας, η κυκλοφορία συνεχίζει να μην ισχύει στην οδό Περάματος στη Νέα Πέραμο, από το ύψος της οδού Αγ. Τριάδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λιμάνι αλλά και στην Ιρλανδική διάβαση στη Λ. Βραυρώνας στη θέση Γέφυρα Βρύσης.

