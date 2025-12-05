Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει πολλές περιοχές της χώρας δημιουργώντας προβλήματα την Παρασκευή 5/12.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχαίας, η κυκλοφορία συνεχίζει να μην ισχύει στην οδό Περάματος στη Νέα Πέραμο, από το ύψος της οδού Αγ. Τριάδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λιμάνι αλλά και στην Ιρλανδική διάβαση στη Λ. Βραυρώνας στη θέση Γέφυρα Βρύσης.