Κακοκαιρία Byron: Δύσκολο διήμερο με βροχές και καταιγίδες, οι 9 “κόκκινες” περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες

Έντονα καιρικά φαινόμενα φέρνει από σήμερα Πέμπτη 4/12 η κακοκαιρία Byron σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 6/12.

Το μεσημέρι (12:00) θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Την ίδια ώρα, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ, αναμένονται μέχρι και το Σάββατο βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας, ενώ εννέα περιοχές βρίσκονται σε “κόκκινο συναγερμό”.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας:

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημείωσε πως το νέο χαμηλό που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα φέρει την ονομασία BYRON και αναμένεται να διατηρηθεί για όλη τη διάρκεια της Παρασκευής.

Μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά:

«ΑΠΟ ΤΟΝ #CASSIO ΣΤΟΝ #BYRON. To χαμηλό #Cassio πάει βόρεια και σβήνει αύριο στην Αδριατική. Η ΕΜΥ στη βραδινή επικαιροποίηση του εκτάκτου σήμερα διευκρινίζει ότι δίνει στο νέο χαμηλό που δημιουργείται στη περιοχή μας την Παρασκευή την ονομασία #Byron που διατηρείται όλη την ημέρα».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, περιμένουμε κυρίως από το μεσημέρι – απόγευμα σήμερα και καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, να ενταθούν σημαντικά τα φαινόμενα κυρίως προς την ανατολική και νότια χώρα.

Αυτές οι περιοχές είναι:

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Αττικοβοιωτία

κεντρική και νότια Εύβοια

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Κρήτη

Σύμφωνα με τον ίδιο, “τα φαινόμενα εκεί θα γίνουν ιδιαίτερα έντονα. Οι βροχές θα συνοδεύονται από μεγάλες ραγδαιότητες. Θα είναι ισχυρές οι καταιγίδες, μπορεί να συνοδεύονται και από χαλάζι αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Ολόκληρος ο νομός της Αττικής μπαίνει στο βαθύ κόκκινο από τις απογευματινές ώρες σήμερα.

Την Παρασκευή θα μετατοπιστεί στα βόρεια – βορειοανατολικά και με μεγάλη σφοδρότητα θα απασχολήσει τη περιοχή της Θεσσαλίας. Θα πέσει μεγάλος όγκος νερού.Θ α επηρεαστεί η περιοχή των Σποράδων, ολόκληρη η Εύβοια, τα φαινόμενα θα φθάσουν μέχρι και την κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική και θα εκτονωθεί προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου”.

“Έχουμε μπροστά μας τρεις ημέρες με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Αυτή όμως τη φορά ο επικίνδυνος καιρός θα εστιάζεται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά.

Δεν αποκλείεται στο τελείωμά της αυτή η κακοκαιρία να αφήσει ακόμα και 200 με 250 τόνους νερού ανά στρέμμα, τιμές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικότερα προβλήματα. Αυτός ο όγκος κατά περιόδους θα πέφτει με μεγάλη ραγδαιότητα” τόνισε ο κ. Μαρουσάκης.

“Μέσα στο Σάββατο, σιγά σιγά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο νοτιοανατολικά και βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου εκεί περιμένουμε την ολοκλήρη της δράσης αυτής της επικίνδυνης κακοκαιρίας και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή καθώς θα πέσει μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα” πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος του MEGA, Γιάννης Καλλιάνος, ενημερώνει για τις περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα από την κακοκαιρία και τονίζει την ανάγκη προσοχής χωρίς υπερβολές, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Το Σάββατο προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα».

Η πρόγνωση του καιρού από σήμερα έως την Κυριακή

Ο καιρός σήμερα

Bροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται από τις πρωινές ώρες στα νοτιοδυτικά, σταδιακά στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, στη Στερεά και από το βράδυ στη Θεσσαλία. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 5 έως 14, στην Ήπειρο από 9 έως 15, στη Θεσσαλία από 9 έως 16, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 9 έως 17, στο Ιόνιο από 14 έως 16, στο Βόρειο Αιγαίο από 9 έως 15, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 13 έως 19 και στην Κρήτη από 14 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοδυτικούς, με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη η έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς.

Ο καιρός την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα), τα Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ): στις περειφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής, της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Σποράδες μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.