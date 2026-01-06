Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι το επόμενο 48ωρο – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ που προβλέπει βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως την Πέμπτη (08.01).

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα Τρίτη (06.01) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08.01) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (06-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Αύριο Τετάρτη (07-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (08-01-26) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, έχοντας πρόσκαιρο χαρακτήρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.

Ο καιρός αύριο

Στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας), την Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας), τη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας), τη δυτική και νότια Πελοπόννησο (από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα) και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (μέχρι αργά τη νύχτα) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς (στα βορειοδυτικά τους 16), στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στη δυτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές έως και τις πρωινές ώρες. Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στο Αιγαίο πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις έως και τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές, στα νοτιοανατολικά καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια όπου από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα. Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός το Σάββατο

Στη δυτική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.