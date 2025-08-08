Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ – Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ θα φτάσουν οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι άνεμοι στο Αιγαίο καθιστώντας δύσκολη την έξοδο των αδειούχων από τα λιμάνια των νησιών, ενώ απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ έως τις 13:00 στο λιμάνι του Πειραιά.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι βοριάδες έχουν ήδη ενισχυθεί στο Αιγαίο και στα ανατολικά από χτες Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Αναλυτικά τα δρομολόγια λόγω απαγόρευσης απόπλου στο ΝΑ Αιγαίο

Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες τα δρομολόγια των πλοίων θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

Highspeed 3

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 08:45), για Σύρο 15:40-15:55, Μύκονο 16:30-16:45, Πάρο 17:40-17:55, Ίο 19:05-19:20, Σαντορίνη 20:00-20:15.

Άφιξη στο Ηράκλειο 22:25 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Highspeed 4

Αναχώρηση από Ηράκλειο 13:00 (αντί 07:30) για Σαντορίνη 15:15-15:45, Ίο 16:25-16:40, Νάξο 17:35-17:55, Μύκονο 18:35-19:05.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άφιξη στον Πειραιά 22:10.

HELLENIC HIGHSPEED

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 08:30), Πάρο 16:30-16:45, Νάξο 17:25-17:40, Κουφονήσι 18:30-18:45, Κατάπολα 19:20-19:50, Νάξο 21:10-21:25, Πάρο 22:05-22:35.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άφιξη στον Πειραιά 02:05.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επιβατικό κοινό για τα ανωτέρω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BLUE STAR DELOS

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 07:25), για Πάρο 17:10-17:30, Νάξο 18:20-18:35, Θήρα 20:35- 20:55, Ίο 21:45-21:55, Νάξο 23:00-23:20, Πάρο 00:10-00:30.

Άφιξη στον Πειραιά 04:30 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BLUE STAR PAROS

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 07:30), για Σύρο 17:00-17:30, Τήνο 18:05-18:20, Μύκονο 18:55-19:15, Τήνο 19:50-20:05, Σύρο 20:40-21:00.

Άφιξη στον Πειραιά 01:00 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

BLUE STAR NAXOS

Τα δρομολόγια του πλοίου, από αύριο Παρασκευή 08/08/25 (αναχώρηση από Πειραιά), έως και την Δευτέρα 11/08 (άφιξη στον Πειραιά), όπως ενημερώνει το ταξιδιωτικό πρακτορείο Ζas Travel, στη Νάξο έχουν ως εξής:

Παρασκευή 08/08

Πειραιάς 13:00 ➜ Πάρος 17:30–17:45 ➜ Νάξος 18:30–18:45 ➜ Δονούσα 20:00–20:15 ➜ Αιγιάλη (Αμοργός) 21:00–21:20 ➜

Άφιξη: Αστυπάλαια 23:30–23:59

Σάββατο 09/08

Αστυπάλαια 00:30 ➜ Αιγιάλη 02:10–02:30 ➜ Δονούσα 03:10–03:25 ➜ Νάξος 04:35–04:55 ➜ Πάρος 05:45–06:00 ➜ Πειραιάς 10:30

Κυριακή 10/08

Πειραιάς 12:00 ➜ Πάρος 16:30–16:45 ➜ Νάξος 17:30–17:45 ➜

Ηρακλειά 18:00–18:10 ➜ Σχοινούσα 18:20–18:35 ➜ Κουφονήσι 19:05–19:20 ➜ Κατάπολα (Αμοργός) 20:00–20:30 ➜ Κουφονήσι 21:10–21:25 ➜ Σχοινούσα 21:55–22:05 ➜ Ηρακλειά 22:15–22:25 ➜Άφιξη: Νάξος 23:25–23:40Δευτέρα 11/08

Νάξος 00:45 ➜ Πάρος 01:30–01:45 ➜ Πειραιάς 05:15

BLUE STAR MYCONOS

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου αύριο Παρασκευή 08/08/2025 από τις 07:00, και για το BLUE STAR MYCONOS.

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν, τα δρομολόγια του πλοίου από την Παρασκευή 08/08/2025 έως και τη Τρίτη 12/08/2025 (άφιξη Πειραιά) θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και κατόπιν ως εγκεκριμένα.

AERO 2 HIGHSPEED

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπεται να επικρατούν αύριο Παρασκευή 08/08/2025, η προσέγγιση του πλοίου AERO 2 HIGHSPEED στο λιμάνι της Ερμιόνης κρίνεται επισφαλής, για το λόγο αυτό τόσο στο δρομολόγιο αναχώρησης από Πειραιά, όσο και στο δρομολόγιο επιστροφής από Σπέτσες, δε θα πραγματοποιηθεί η προσέγγιση στην Ερμιόνη και το δρομολόγιο θα τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Αναχώρηση από Πειραιά αναχώρηση στις 13:45 για Σπέτσες 15:40-16:00, άφιξη Πειραιά 17:55.

ΑΡΙΑΔΝΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπεται να επικρατούν αύριο Παρασκευή 08/08/2025 στο Κεντρικό Αιγαίο, τροποποιείται το δρομολόγιο του πλοίου ΑΡΙΑΔΝΗ από Μυτιλήνη προς Χίο και Πειραιά και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Αναχώρηση από Μυτιλήνη στις 21:00 (αντί 19:00) για Χίο 23:59-01:00, άφιξη στον Πειραιά στις 08:30 και κατόπιν ως εγκεκριμένα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-08-2025

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8, τοπικά 9 μποφόρ στοΑιγαίο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Κυκλάδες 8 τοπικά στα βόρεια 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί και εκ νέουτο μεσημέρι – απόγευμα. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 καιστο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και στη θάλασσα Κυθήρων τις πρωινές ώρες πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσειτους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, σταανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-08-2025

Αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κλειστός ο Λυκαβηττός

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα σε Αττική καθώς και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Επίσης ο λόφος του Λυκαβηττού έκλεισε για κάθε δραστηριότητα τα μεσάνυχτα της Πέμπτης – έως νεότερης ενημέρωσης – βάσει των προβλεπόμενων μέτρων σε καταστάσεις συναγερμού, οι οποίες ισχύουν αύριο στην Αττική (Παρασκευή 8 Αυγούστου, κατηγορία Κινδύνου 5).

Παράλληλα πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται σήμερα στο υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας καθώς και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.

Ειδικότερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

– Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

– Περιφέρεια Πελοποννήσου

– Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

– Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

– Περιφέρεια Κρήτης

– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

– Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Σε γενική επιφυλακή οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

Σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, όπου, στην περιοχή ευθύνης τους, αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5), όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα. Επίσης, σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Επιπλέονν συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές εφαρμόζεται το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών θα είναι ακραίος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς θα επικρατούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους.

«Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους», τονίζει η Πυροσβεστική.

Ακόμη, απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως

i. το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

ii. η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης,

iii. η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

iv. το κάπνισμα μελισσών,

v. η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, κά.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων – Έκλεισε ο Λυκαβηττός

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Επίσης ο λόφος του Λυκαβηττού έκλεισε για κάθε δραστηριότητα τα μεσάνυχτα της Πέμπτης- έως νεότερης ενημέρωσης – βάσει των προβλεπόμενων μέτρων σε καταστάσεις συναγερμού, οι οποίες ισχύουν αύριο στην Αττική (Παρασκευή 8 Αυγούστου, κατηγορία Κινδύνου 5).

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ σε ετοιμότητα είναι και οι υδροφόρες. Η Δημοτική Αστυνομία με συνεχείς περιπολίες και χρήση drones, ελέγχει τους λόφους και μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Επίσης, το κέντρο επιχειρήσεων της υπηρεσίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και δήμων.

Τέλος, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε κάθε ένδειξη κινδύνου να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή το 2105287800.