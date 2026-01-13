Καιρός σήμερα: Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία – Βροχές και χιόνια στην Κρήτη

Αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία από σήμερα Τρίτη 13/1, ωστόσο επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι που θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό σήμερα, στην Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 13 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά όπου θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.